Владимир Путин наделил Андрея Чибиса дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Мурманская область вошла в число регионов, где указом президента введен режим базовой готовности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманская область вошла в число регионов, где указом президента введен режим базовой готовности.

Это значит, что Владимир Путин наделил губернатора Андрея Чибиса дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Так, теперь глава региона может принимать особенные решения по координации работы в регионе, причем как по части безопасности и охраны общественного порядка, так и для сохранения экономической стабильности.

Напомним: Андрей Чибис прокомментировал введение режима базовой готовности.

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