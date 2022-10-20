В Мурманской области по указу президента создан оперативный штаб по вопросам безопасности

Указом президента регионам предписывалось создать оперативные штабы по по обеспечению общественной и экономической безопасности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 октября на заседании Совбеза было утверждено решение о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мурманская область вошла в число субъектов, где введен базовый режим готовности.

Указом президента регионам предписывалось создать оперативные штабы по по обеспечению общественной и экономической безопасности. Первое заседание такого штаба в Мурманской области состоялось под руководством губернатора Андрей Чибиса 20 октября.

- В состав оперштаба также вошли представители Северного флота и правоохранительных органов: прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, МЧС и Росгвардии. В рамках нашей совместной работы усилим обеспечение стабильной работы объектов жизненно важной инфраструктуры, охрану общественного порядка и социальных объектов. Еще раз подчеркну, что никаких мер по ограничению привычного ритма жизни северян не вводим., - сообщил Андрей Чибис.

Он отметил, что в Заполярье на особом контроле держится поддержка мобилизованных северян и их семей.

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