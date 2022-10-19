Расселение жителей Мурманской области из аварийного жилья отложат

Между тем, Архангельская область получила на расселение аварийного жилья 2,2 миллиарда рублей, а Республика Карелия - 763 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году Мурманская область не получила денег из федерального бюджета на расселение людей из ветхого и аварийного жилья. Как считают эксперты, из-за этого северянам, проживающих в таких домах, придется подождать с переездом.

- Когда средства не выделяются, люди из аварийного жилья не переселяются, поэтому и программа «К столетию города Мурманска — без деревяшек» уже который год не исполняется. Задержка в данном случае неизбежна, потому что деньги будут направлены, так скажем, на более приоритетные нужды. Сами понимаете, в какое непростое время живем, — поделился с «АиФ-Мурманск» директор СРО НП «Жилищное объединение Мурмана», председатель комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области Денис Яковенко.

Между тем, Архангельская область получила на расселение аварийного жилья 2,2 миллиарда рублей, а Республика Карелия - 763 миллиона рублей.

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