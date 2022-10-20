В Кандалакше в ДТП пострадала 6-летняя девочка

Ведомство начало свою проверку после ДТП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 19 октября в Кандалакше произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Около 17.40 у дома № 10 на улице Комсомольской водитель сбил 6-летнюю девочку.

- Пострадавшую доставили в Кандалакшскую ЦРБ, где в настоящее время устанавливается точный диагноз, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ведомство начало свою проверку после ДТП.

Напомним: 17 октября сразу двое 17-летних подростков попали в аварии в Мурманской области.

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