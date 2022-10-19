Жителя Мурманска оштрафовали на 15 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Теперь мурманчанин должен заплатить штраф в 15 тысяч рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Первомайский суд Мурманска вынес приговор жителю областного центра, которого обвиняли по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
- Мужчина, находясь у себя дома, разместил на своей интернет-странице в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, ставшие доступными неопределенному кругу лиц, просмотревших и отреагировавших на них, - сообщили в Первомайском районном суде.
Теперь мурманчанин должен заплатить штраф в 15 тысяч рублей.
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