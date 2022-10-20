В Мурманской области завершили ремонт двух мостов

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт двух мостов.

Так, на автомобильном путепроводе через железную дорогу на участке Заполярный – Сальмиярви специалисты выполнили конструкционный ремонт опор составами и системами внешнего армирования, обновили балки пролетного строения, заменили переходные плиты, переустроили мостовое полотно.

Также отремонтировали мост через реку Мартимъявр на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС.

- Подрядчики выполнили работы по сооружению опор и отремонтировали пролетные строения, обустроили водоотвод, а также установили наружные сети. Полностью завершили обустройство верхней дорожной одежды как на мостовом сооружении, так и на подъездах к мосту, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru