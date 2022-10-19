Пенсионерка из Кандалакши 73 раза перевела деньги мошенникам

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фото: Антон ЗАБИРОВ

76-летняя жительница Кандалакши попалась на уловки телефонных мошенников и лишилась всех своих сбережений.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили с неизвестного номера. Абонент представился сотрудником банка и сообщил, что со счета северянки пытаются списать деньги. Он настоятельно порекомендовал женщине обналичить средства и перевести их на "безопасные" счета.

Доверившись незнакомцу, пенсионерка сняла со счета все накопления, а именно 900 тысяч рублей, и перевела их на продиктованные злоумышленником номера телефонов и счета.

- На следующий день северянке вновь позвонил мужчина и сообщил, что предпринятых действий недостаточно, чтобы обезопасить сбережения. Он убедил женщину оформить в банке кредит и перевести деньги на "безопасные" счета снова. В общей сложности женщина отдала мошенникам 1,1 миллиона рублей, совершив за два дня 73 перевода, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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