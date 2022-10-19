20 октября в Мурманской области ожидается снег и сильный ветер

20 октября погода совсем не порадует жителей Заполярья. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 октября погода совсем не порадует жителей Заполярья. Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря.

- Местами пройдут снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха от -2 до +3 в течение суток. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: водителям в Мурманской области настоятельно рекомендуют не тянуть и менять летнюю резину на зимнюю. Особенно, если в планах дальние поездки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru