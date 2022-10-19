В Мурманске пройдет вторая встреча для женщин - родственниц мобилизованных северян

Как отметила руководитель ЕВЦ Евгения Чибис, женщины, переживающие непростое время, уже начинают дружить между собой и общаться вне встреч. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 19 октября проведут вторую встречу для женщин, чьи близкие участвуют в спецоперации на Украине. Она пройдет в 18.00.

- Каждую среду проводим встречи для женщин при поддержке штаба #МЫВМЕСТЕ и приглашаем специалистов, чья помощь необходима в данный момент. В этот раз к нам придет психолог, который расскажет, как помочь пережить тревогу, а также нотариус, который ответит на вопросы по оформлению доверенностей, - сообщили в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Как отметила руководитель ЕВЦ Евгения Чибис, женщины, переживающие непростое время, уже начинают дружить между собой и общаться вне встреч.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Книповича, 19а, 4 этаж. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету.

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