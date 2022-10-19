В Мурманске полицейские помогли пенсионерке вернуть украденные телевизор и кошелек

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске полицейские поймали мужчину, который ограбил свою 79-летнюю соседку. Имущественный ущерб составил около 12 тысяч рублей.

Выяснилось, что в тот день 40-летний северянин выпивал в компании друзей. В какой-то момент, выйдя на лестничную площадку, он заметил приоткрытую дверь в соседнюю квартиру. Проникнув внутрь, мужчина заметил на диване пенсионерку. Злоумышленник схватил телевизор, а также кошелек с тумбочки и скрылся, оттолкнув пожилую женщину.

- Мурманчанина, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, задержали. Грабитель не успел сбыть технику, имущество и деньги полицейские вернули владелице, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru