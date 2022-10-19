В Мурманске 71-летнего заслуженного хирурга признали виновным в смерти пациента

У пострадавшего началось воспаление, он мучился две недели, после чего умер. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске огласили приговор 71-летнему хирургу, которого обвинили в смерти пациента после операции в 2019 году.

- В результате медицинских манипуляций врач допустил повреждение передней стенки прямой кишки пациента с образованием сквозного дефекта. Хирург каких-либо повреждений не заметил, хотя имел возможность и был обязан надлежащим образом провести ревизию органов брюшной полости и принять меры к недопущению развития воспалительных изменений и распространения инфекции в организме пациента, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

У пострадавшего началось воспаление, он мучился две недели, после чего умер.

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления не признал в полном объеме, пояснил, что во время операции участвующими хирургами не было допущено перфорации прямой кишки, полагал, что перфорация образовалась самопроизвольно на фоне ишемии и воспалительного процесса в малом тазу, причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность, ввиду имеющейся ишемии стенок сосудов миокарда, - пояснили в пресс-службе судов.

Однако его все же признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ ( выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Суд учел возраст обвиняемого, наличие почетных грамот, благодарственных писем и награждений, наличие государственной награды – звания "Заслуженный врач Российской Федерации", ряд серьезных заболеваний, и приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы, освободив от назначенного настоящим приговором наказания ввиду истечения сроков давности.

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