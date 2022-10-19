Единую карту жителя Мурманской области начали выдавать северянам

К проекту карты жителя уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области официально начал работу проект «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ). С 17 октября банки-партнеры проекта начали выдавать такую карту на базе платежной системы «Мир».

Получить карту жителя северяне могут бесплатно. Ей можно не только расплачиваться, но и использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте. В дальнейшем ЕКЖ планируется использовать как пропуск в учебные заведения региона, запустить ряд других востребованных сервисов.

- Мы начинаем тестовый период проекта с объединения возможностей банковской карты, транспортного приложения, предоставления скидок от партнеров и возможности получения на карту социальных льгот и выплат. Одновременно с этим министерством цифрового развития региона прорабатываются проекты по созданию карт волонтера и учащегося. Функционал и возможности Единой карты жителя будут только наращиваться, – подчеркнула вице-губернатор – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Подробнее о том, как заказать Единую карту жителя Мурманской области и какие документы нужны для ее получения, можно узнать на сайте проекта.

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