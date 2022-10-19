В Мурманске на улице Мира запретят стоянку автомобилей

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Фото: www.citymurmansk.ru/

В Мурманске с 8 ноября ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Мира у дома № 21. Об этом сообщили в администрации города.

- Для безопасности дорожного движения на участке разворота общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 21 будет запрещена остановка и стоянка всех машин, кроме автобусов, - отметили в мэрии.

Водителей просят учесть эту информацию, быть внимательнее на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru