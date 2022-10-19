В Мурманскую область приедут парламентарии Северо-Запада России

Они будут работать в регионе два дня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область прибудут делегации из 11 регионов страны – членов Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Они будут работать в регионе два дня.

Главы законодательных собраний соберутся на 55-е заседание Президиума ПАСЗР 20 октября. В тот же день начнется пленарное заседание конференции ПАСЗР. В повестке дня - более 30 вопросов.

- В центре внимания парламентариев Северо-Запада – вопросы совершенствования законодательства об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и службу в силовых структурах, о нотариате, об административных правонарушениях, об образовании и в других сферах. Депутаты обсудят также обращения в федеральный центр о субсидировании процентных ставок по инвесткредитам, о мерах по устранению случаев мошенничества при предоставлении физлицам микрозаймов, о финансировании капитальных ремонтов, модернизации, оснащении учреждений культуры и социальных объектов, о поддержке детей-инвалидов и другие, - сообщили в Мурманской облдуме.

Депутаты планируют ознакомиться с рыбоперерабатывающим производством в Кольском районе, работой крупных предприятий региона, посетят ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск.

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