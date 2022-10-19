Дорогу Никель-Заполярный замело снегом

19 октября в некоторых уголках Мурманской области стал первым днем зимы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

19 октября в некоторых уголках Мурманской области стал первым днем зимы. Так, северяне делятся фотографиями занесенной снегом дороги Никель-Заполярный.

Напомним: «белые мухи» летали и в Мурманске, но на земле снег не задержался. Также водители предупреждают о ледяной корке на трассе «Кола». Летнюю резину уже надо менять на зимнюю.

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