В Оленегорске почти завершился капремонт спортивной школы "Олимп"

Подрядчик утеплил фасад и активно монтирует облицовочные панели. Фото: vk.com/minstroy51

В Оленегорске завершается капремонт здания спортивной школы "Олимп". Подрядчик утеплил фасад и монтирует облицовочные панели из металлокассет.

Изюминкой обновленного здания станет архитектурно-художественная подсветка, монтаж которой начнется в ближайшее время. Также завершается ремонт входных групп.

- Несколько лет здание спортшколы "Олимп" планомерно приводят в порядок. Уже капитально отремонтированы беговые легкоатлетические дорожки, трибуны и подтрибунные помещения, смонтирована новая система отопления с установкой автоматизированного теплового пункта, заменены системы вентиляции, электроснабжения и холодного водоснабжения. Сейчас завершаются работы по капремонту фасада здания и благоустройство сквера "Надежда", прилегающего к спортшколе. Все вместе будет представлять единый архитектурный ансамбль, - отметили в минстрое региона.

Работы должны завершиться до конца октября. В планах на 2023 год - ремонт второго этажа здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru