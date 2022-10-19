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Общество19 октября 2022 9:14

В треске компании из Мурманска нашли личинки паразита

После анализа «Меркурием» списали почти центнер рыбы
Ника СВЕТЛОВА
После изучения системой «Меркурий», партию трески объемом 94 килограмма списали.

После изучения системой «Меркурий», партию трески объемом 94 килограмма списали.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты обнаружили опасную треску из Мурманска. Рыбу выпотрошили на рыболовном судне, пробу партии взяли на анализ представители Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

- Согласно исследованиям Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории», в мышечной ткани рыбы обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis, - сообщили в управлении.

После изучения системой «Меркурий», партию трески объемом 94 килограмма списали. Но это оказались не все нарушения мурманской компании.

- Мониторинг ФГИС «Меркурий» показал, что предприятие выпустило в оборот 564 килограмма сайды потрошеной без проведения всех необходимых исследований. В ветеринарном свидетельстве отсутствовали результаты исследований по показателю «Паразитарная чистота». Продукция была направлена в адрес индивидуального предпринимателя и им получена, - уточнили в ведомстве.

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