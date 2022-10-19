В треске компании из Мурманска нашли личинки паразита

После изучения системой «Меркурий», партию трески объемом 94 килограмма списали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты обнаружили опасную треску из Мурманска. Рыбу выпотрошили на рыболовном судне, пробу партии взяли на анализ представители Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

- Согласно исследованиям Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории», в мышечной ткани рыбы обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis, - сообщили в управлении.

После изучения системой «Меркурий», партию трески объемом 94 килограмма списали. Но это оказались не все нарушения мурманской компании.

- Мониторинг ФГИС «Меркурий» показал, что предприятие выпустило в оборот 564 килограмма сайды потрошеной без проведения всех необходимых исследований. В ветеринарном свидетельстве отсутствовали результаты исследований по показателю «Паразитарная чистота». Продукция была направлена в адрес индивидуального предпринимателя и им получена, - уточнили в ведомстве.

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