Руководителя стрелкового клуба в Мурманске осудили за хранение карабинов и патронов

Руководитель клуба еще может обжаловать приговор суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первомайский суд Мурманска вынес приговор руководителю стрелкового клуба «Кречет» в Мурманске, которого обвиняли в незаконном хранении оружия.

В апреле 2020 года сотрудники нашли на территории клуба два карабина и 250 патронов, которые не числились на балансе «Кречета».

- В судебном заседании подсудимый оспаривал свою причастность к совершению преступления. Учитывая общественную опасность совершенного деяния, отсутствие судимостей, наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого при назначении наказания в виде 2 лет ограничения свободы, в течение которого ему будет запрещено изменять место жительства без согласия контролирующего органа, а также покидать территорию Мурманска, - сообщили в Первомайском районном суде Мурманска.

Руководитель клуба еще может обжаловать приговор суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru