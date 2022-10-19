Осужденному за кражу жителю Мурманска ужесточили наказание за отказ работать

Постановление суда в законную силу еще не вступило. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманчанина, который совершил кражу, за уклонение от исправительных работ отправили в колонию-поселение. Ранее мужчину приговорили к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, но тот по выданным предписаниям на работу не являлся.

- Ему не раз выносили письменные предупреждения о замене работ более строгим видом наказания. Также осужденный скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, был объявлен в розыск и после обнаружения содержался под стражей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В итоге мужчине заменили наказание лишением свободы в колонии-поселении. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

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