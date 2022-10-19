Первые теплые остановки установили в центре Мурманска

Всего в Мурманске установят 20 теплых остановок. Фото: Администрация города Мурманска

Как и было обещано, этой осенью в Мурманске устанавливают теплые остановки, которые являются новинкой для нашего города.

- Новые места ожидания общественного транспорта появились на Пяти Углах и улице Капитана Егорова. Монтаж новых комплексов продолжается – сейчас их устанавливают на остановках «Улица Академика Книповича» по проспекту Ленина в южном и северном направлениях. Еще на нескольких объектах ведутся подготовительные работы, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Помимо инфракрасных обогревателей комплексы оснащены зарядками для телефонов и табло с расписанием транспорта.

Всего в Мурманске установят 20 теплых остановок.

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