Первые теплые остановки установили в центре Мурманска

Всего в Мурманске установят 20 теплых остановок. Фото: Администрация города Мурманска
Как и было обещано, этой осенью в Мурманске устанавливают теплые остановки, которые являются новинкой для нашего города.
- Новые места ожидания общественного транспорта появились на Пяти Углах и улице Капитана Егорова. Монтаж новых комплексов продолжается – сейчас их устанавливают на остановках «Улица Академика Книповича» по проспекту Ленина в южном и северном направлениях. Еще на нескольких объектах ведутся подготовительные работы, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Помимо инфракрасных обогревателей комплексы оснащены зарядками для телефонов и табло с расписанием транспорта.
Всего в Мурманске установят 20 теплых остановок.
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