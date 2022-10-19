В Мурманске росгвардейцы задержали двух северян в разыскиваемом Mitsubishi

Росгвардейцы задержали злоумышленников в одном из разыскиваемых автомобилей Mitsubishi Lancer. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером в Мурманске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии поймал двух молодых людей, которые подозреваются в совершении преступления. Росгвардейцы задержали злоумышленников в одном из разыскиваемых автомобилей Mitsubishi Lancer.

- Проследовав за машиной, сотрудники вневедомственной охраны остановили ее в районе дома № 89 на проспекте Кольском, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для проведения дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу, после чего росгвардейцы передали северян полицейским.

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