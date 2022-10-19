Водителей в Мурманской области предупреждают о ледяной корке на дорогах

Один из водителей рассказал, что на трассе «Кола» уже опасно – дорога покрыта коркой льда. Фото: Семен Григорьев

Водителям в Мурманской области настоятельно рекомендуют не тянуть и менять летнюю резину на зимнюю. Особенно, если в планах дальние поездки.

Один из водителей рассказал, что на трассе «Кола» уже опасно – дорога покрыта коркой льда.

- Только что приехал из Санкт-Петербурга, после Кандалакши как-то уж сильно заблестел асфальт... Слегка притормозив, услышал характерный звук АБС... Все полотно покрыто тонкой корочкой льда, несмотря на то, что температура +1…+2. Песком посыпали у поста на въезде в область. В Лоухах лужи замерзшие, - написал Семен Григорьев в паблике «Мурманск ДП ЧП» (18+).

Напомним: 18 октября четыре человека пострадали в Мурманской области в ДТП.

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