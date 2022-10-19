В Териберке пройдет благотворительный показ спектакля «Ты мое воскресенье»

Режиссер-постановщик спектакля – Людмила Манонина-Петрович (Санкт-Петербург). Фото: Мурманский областной драмтеатр

19 октября в Териберке на сцене сельского Дома культуры покажут благотворительный спектакль «Ты мое воскресенье» по рассказу Бориса Васильева. Показ от артистов Мурманского областного драмтеатра начнется в 19.00.

- Это спектакль о первой любви накануне роковых событий Великой Отечественной войны, о юности, когда так хочется быстрее узнать жизни, так хочется любить и быть счастливыми. Понять, что такое счастье… чувство легкости, полета, ощущение, что жизнь прекрасна и бесконечна, - рассказали в драмтеатре.

Режиссер-постановщик спектакля – Людмила Манонина-Петрович (Санкт-Петербург). В постановке заняты артисты Юлия Васькова, Глеб Глебов, Евгений Застражников, Юрий Луговых, Диана Михайлова.

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