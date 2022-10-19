Прокуратура проводит проверку после пожара в туалете школы в Высоком

После случившегося надзорное ведомство организовало проверку. Фото: прокуратура Мурманской области

Около 17.00 18 октября в школе №13 поселка Высокий случился пожар: возгорание началось в туалете.

- В результате срабатывания системы противопожарной безопасности эвакуировано 23 человека, в том числе 17 учащихся. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После случившегося надзорное ведомство организовало проверку.

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