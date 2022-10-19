Прокуратура проводит проверку после пожара в туалете школы в Высоком

После случившегося надзорное ведомство организовало проверку. Фото: прокуратура Мурманской области
Около 17.00 18 октября в школе №13 поселка Высокий случился пожар: возгорание началось в туалете.
- В результате срабатывания системы противопожарной безопасности эвакуировано 23 человека, в том числе 17 учащихся. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
После случившегося надзорное ведомство организовало проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru