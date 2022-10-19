В парке в Полярных Зорях установили большие часы

О появлении новой достопримечательности сообщил глава муниципалитета Максим Пухов. Фото: t.me/Pukhov_M
В Полярных Зорях каждый прохожий теперь может узнать время по большим часам на столбе, которые установили в местном парке на улице Пушкина.
О появлении новой достопримечательности сообщил глава муниципалитета Максим Пухов в своем Telegram-канале.
Напомним: в Мурманске над проспектом Ленина на растяжках загорелись огни северного сияния.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru