В парке в Полярных Зорях установили большие часы

О появлении новой достопримечательности сообщил глава муниципалитета Максим Пухов. Фото: t.me/Pukhov_M

В Полярных Зорях каждый прохожий теперь может узнать время по большим часам на столбе, которые установили в местном парке на улице Пушкина.

О появлении новой достопримечательности сообщил глава муниципалитета Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Напомним: в Мурманске над проспектом Ленина на растяжках загорелись огни северного сияния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru