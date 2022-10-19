За сутки в Мурманской области пострадали в ДТП четыре человека

Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ГИБДД Мурманской области рассказали о статистике ДТП в регионе за минувшие сутки - 18 октября. Так, всего произошли 22 аварии, в трех из которых пострадали четыре человека.

- В двух случаях водители совершили наезды на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба северянина получили ранения и были обслужены в медицинских учреждениях, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

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