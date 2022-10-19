Над Мурманском закружились белые мухи

Как и обещали синоптики, в Мурманскую область пришло похолодание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и обещали синоптики, в Мурманскую область пришло похолодание. Так, утром 19 октября в Мурманске наблюдали «белых мух», которые кружились над городом. Правда, пока земля не успела покрыться снегом.

А вот дорогу Никель-Заполярный, например, замело снегом.

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