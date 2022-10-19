Через две недели после открытия в Мурманске испортили детскую площадку

В Мурманске подростки испортили новую детскую площадку, которую открыли у дома №173 на проспекте Кольский, которую открыли около двух неделю назад. Фото: Olya Evstropova

В Мурманске подростки испортили новую детскую площадку, которую открыли у дома №173 на проспекте Кольский, которую открыли около двух неделю назад.

- В пятницу, 14 октября, сломали качели, в субботу вечером все исписали. Света на площадке до сих пор нет, камеры не знаю, работают ли? Что за воспитание? – пожаловалась на странице губернатора Андрея Чибиса мурманчанка Ольга Евстропова.

В администрации города Мурманска прокомментировали вопрос с освещением на площадке:

- МАУК «МГПС» проведены работы по прокладке инженерных сетей электроосвещения. В данный момент проходят работы по подключению к энергосетям АО «МОЭСК». Срок окончания работ – 27 октября.

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