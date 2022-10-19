Из-за детской шалости из школы в Высоком эвакуировали 23 человека

К месту выехали 23 пожарных, однако еще до их прибытия один из учителей потушил возгорание. Фото: vk.com/murman01

Вечером 18 октября ЧП случилось в школе №13 поселка Высокий. Здесь около 18.00 произошел пожар в туалете.

К месту выехали 23 пожарных, однако еще до их прибытия один из учителей потушил возгорание.

- Огнем был поврежден диспенсер для санитайзера, закопчена стена вокруг, повреждены водопроводные и канализационные трубы. Площадь возгорания составила 0,3 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из школы эвакуировали 23 человек, в том числе 17 учеников. Причиной пожара могла стать детская шалость.

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