В школах Мурманска пройдут тренировки по действия в случае террористической угрозы

В школах Мурманской области усилены меры безопасности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В школах Мурманской области усилены меры безопасности. Связано это с рядом факторов, в том числе с такими громкими трагедиями в школах, как случай в Ижевске.

Как сообщил источник "КП"-Мурманск" из сферы образования, в ближайшее время в школах проведут тренировки по действию в случае террористической угрозы.

Напомним: в новом учебном году многие школы и гимназии Мурманска ввели новое правило по соблюдению безопасности - родителей не пускают на территорию учреждений.

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