Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

19 октября погода в Мурманской области будет ненастной. Фото: Алексей ФОКИН

19 октября погода в Мурманской области будет ненастной.

- По информации гидрометцентра России, 19 октября в Мурманской области прогнозируется усиление западного, северо-западного ветра, осадки в виде мокрого снега, дождя, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: 16 октября Мурманск повторил рекорд по теплу 1944 года.

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