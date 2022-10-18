Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

19 октября погода в Мурманской области будет ненастной.
Фото: Алексей ФОКИН
19 октября погода в Мурманской области будет ненастной.
- По информации гидрометцентра России, 19 октября в Мурманской области прогнозируется усиление западного, северо-западного ветра, осадки в виде мокрого снега, дождя, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: 16 октября Мурманск повторил рекорд по теплу 1944 года.
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