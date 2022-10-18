В Мурманске у перинатального центра бегал голый дебошир

Мужчина был не в себе. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 17 октября у перинатального центра заметили неадекватного голого мужчину, который бегал и крушил стекла.

- Как сообщают очевидцы, мужчина был не в себе, разбил окно в женской консультации и скрылся, - пишут в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области.

Напомним: в сентябре голого мужчину заметили на улице в Никеле.

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