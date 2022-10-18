Известный танцор из клипа Liitle Big приехал в Мурманскую область

Дмитрий побывал в Териберке и в Мурманске. Фото: vk.com/turnakola
В Мурманской области гостит известный танцор Дмитрий Красилов, который прославился после участия в клипе группы Little Big на песню Uno.
Дмитрий, как ведущий телеканала МУЗ-ТВ, отправился в Заполярье для съемок нового тревел-шоу "Приехали!". Он побывал в Териберке и в Мурманске.
На шоу показывают привычные города с неожиданной стороны, рассказывают о красивых местах и местной кухне.
Новые выпуски выходят каждую среду в 17.00.
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