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Звезды18 октября 2022 13:58

В Мурманске впервые проведут игру КВН на кубок губернатора

За победу будут бороться звездные команды телевизионных лиг Международного союза КВН
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
12 ноября региональная лига КВН впервые проведет игру за кубок губернатора Мурманской области. Фото: Администрация города Мурманска

12 ноября региональная лига КВН впервые проведет игру за кубок губернатора Мурманской области. Фото: Администрация города Мурманска

12 ноября региональная лига КВН впервые проведет игру за кубок губернатора Мурманской области. Участвовать в ней будут звездные команды телевизионных лиг Международного союза КВН.

- За главный приз во Дворце культуры им. С.М. Кирова сразятся «Русская дорога» из Армавира, «Борцы» из Сургута, «Имени Янковского» из Мурманска и Ростова-на-Дону, «Заполярье» из Мурманска, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Мероприятие проводится при поддержке регионального правительства. Подробности об игре можно узнать в группе Мурманской лиги КВН в соцсетях.

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