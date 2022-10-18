В Мурманске впервые проведут игру КВН на кубок губернатора

12 ноября региональная лига КВН впервые проведет игру за кубок губернатора Мурманской области. Фото: Администрация города Мурманска

12 ноября региональная лига КВН впервые проведет игру за кубок губернатора Мурманской области. Участвовать в ней будут звездные команды телевизионных лиг Международного союза КВН.

- За главный приз во Дворце культуры им. С.М. Кирова сразятся «Русская дорога» из Армавира, «Борцы» из Сургута, «Имени Янковского» из Мурманска и Ростова-на-Дону, «Заполярье» из Мурманска, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Мероприятие проводится при поддержке регионального правительства. Подробности об игре можно узнать в группе Мурманской лиги КВН в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru