В Кировске на улице Олимпийской запечатлели хибинский "вулкан"

В Кировске поймали завораживающий кадр. Фото: Анна Смирнова
В октябре в Кировске поймали завораживающий кадр. Благодаря выглянувшему солнцу Хибины на несколько мгновений превратились в вулкан. На фоне серого пейзажа все выглядело довольно необычно.
- Сквозь тучи лучик так пробился. Такие солнечные блики часто бывают в конце осени, - поделилась с "КП"-Мурманск" автор фото Анна Смирнова.
Снимок был сделан днем на улице Олимпийской.
Напомним: в Апатитах в объектив камеры попал полет лебедей.
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