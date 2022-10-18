В Кировске на улице Олимпийской запечатлели хибинский "вулкан"

В Кировске поймали завораживающий кадр. Фото: Анна Смирнова

В октябре в Кировске поймали завораживающий кадр. Благодаря выглянувшему солнцу Хибины на несколько мгновений превратились в вулкан. На фоне серого пейзажа все выглядело довольно необычно.

- Сквозь тучи лучик так пробился. Такие солнечные блики часто бывают в конце осени, - поделилась с "КП"-Мурманск" автор фото Анна Смирнова.

Снимок был сделан днем на улице Олимпийской.

Напомним: в Апатитах в объектив камеры попал полет лебедей.

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