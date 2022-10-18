В Мурманскую область завезли кормовое зерно с нарушениями

Заявителями на продукцию являются юрлица и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в Красноярском крае. Фото: Мария АНАНОВА

С начала 2022 года специалисты Североморского управления Россельхознадзора выявили четыре факта недостоверного декларирования зерна, предназначенного на кормовые цели.

Заявителями на продукцию являются юрлица и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в Красноярском крае.

- При детальном изучении протоколов установлено, что испытания на показатель «зараженность вредителями» проведены по истечении 48 часов с даты отбора проб, что нарушает требования ГОСТ. Пробы должны быть подвергнуты анализу не позднее, чем через 48 часов после отбора во избежание возможной гибели вредителей, - сообщает ведомство.

Таким образом, бизнесмены использовали для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям недостоверные сведения и документы, а также приняли декларации о соответствии с нарушением.

1 декларация о соответствии в соответствии с объявленным предостережением аннулирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru