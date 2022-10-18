Мурманское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за повышенных цен на товары в колониях

В УФАС считают, что предприятие злоупотребляет своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске региональное Управление ФАС возбудили антимонопольное дело в отношении ФГУП "Архангельское" ФСИН России. Учреждение завышало цены на ряд социально-значимых товаров в магазинах при колониях и СИЗО Мурманской области.

Как установило УФАС, с июля этого года "Архангельское" закупает продукты у поставщика из Екатеринбурга и затем продает с наценкой к закупочным ценам в магазинах на территории колоний и СИЗО.

- Антимонопольным органом установлено, что розничная цена на ряд социально значимых товаров в этих магазинах существенно превышает среднюю цену на аналогичные товары по региону (в отдельных случаях до 50%), - сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС считают, что предприятие злоупотребляет своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru