Теперь опасность видно лучше? Северян удивили обведенные по контуру ямы на дороге в Териберку

Ситуацию прокомментировали в минтрансе Мурманской области. Фото: vk.com/my_teriberka

Дорога на Териберку оставляет желать лучшего, однако с недавних пор ямы на трассе заметны водителям издалека. Так, в паблике "Моя Териберка" (12+) появились фотографии ям, обведенных желтым мелом по контуру. Северяне удивились таким "рисункам".

- Красота! Надо по всей России так сделать, - шутят в комментариях к посту.

Ситуацию вскоре прокомментировали в минтрансе Мурманской области. Оказалось, что это один из этапов подготовки к ямочному ремонту.

- Перед началом ремонта устанавливаются временные дорожные знаки, также размечают с помощью мела место ремонта, - отметили в ведомстве.

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