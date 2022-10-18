В торговом центре Мурманска задержали агрессивного мужчину

На место происшествия выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В торговом центре Мурманска, что находится в Первомайском округе, задержали неадекватного посетителя. На место происшествия выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

- Прибыв в ТЦ, росгвардейцы выяснили, что северянин проявлял агрессию к персоналу торговой точки, громко выражался матом, размахивал руками, чем мешал нормальной работе сотрудников. На замечания дебошир не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

42-летнего мужчину, оказавшего сопротивление, правоохранители доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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