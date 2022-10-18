В среду в Мурманской области ожидается мокрый снег

Водителям советуют менять летнюю резину на зимнюю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области переход от осени к зиме ожидается уже на этой неделе. Так, 18 октября синоптики обещают дождь и мокрый снег.

- Ожидается ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днем от 0 до +5°, - отметили в гидрометцентре Мурманской области.

Водителям советуют менять летнюю резину на зимнюю.

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