В среду в Мурманской области ожидается мокрый снег

Водителям советуют менять летнюю резину на зимнюю.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области переход от осени к зиме ожидается уже на этой неделе. Так, 18 октября синоптики обещают дождь и мокрый снег.
- Ожидается ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днем от 0 до +5°, - отметили в гидрометцентре Мурманской области.
Водителям советуют менять летнюю резину на зимнюю.
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