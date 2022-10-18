Автобус "Мурмаши-Тулома" изменит расписание движения

Новый график будет действовать с 20 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области по просьбам пассажиров изменили расписание движения автобусов по маршруту № 119 "Мурмаши – Тулома (через г. Кола)". Новый график будет действовать с 20 октября.

С расписанием можно ознакомиться в группе минтранса региона во "ВКонтакте".

Напомним: в Кандалакше общественный транспорт будет ходить по новому расписанию.

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