Лжесотрудник банка обманул супругов из Кандалакши на 5 миллионов рублей

Всего супруги отдали неизвестным 5 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Супружеская пара из Кандалакши стала жертвой мошенников, которые не стали мудрствовать и обманули северян по стандартной схеме.

- Сначала неизвестный позвонил мужчине, представился сотрудником банка и сообщил, что неустановленными лицами предприняты неоднократные попытки хищения денежных средств с принадлежащего северянину банковского счета. Для «предотвращения незаконных действий», злоумышленник убедил потерпевшего в необходимости перевода сбережений на «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Кандалакшанин набрал кредитов и перевел деньги мошенников. Потом злоумышленники позвонили его жене, и та поступила так же. Всего супруги отдали неизвестным 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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