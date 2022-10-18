Мурманское предприятие участвует в выставке морепродуктов в Бразилии

На мероприятии также присутствуют крупные бразильские ритейлеры, формирующие списки поставщиков для магазинов и супермаркетов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприятие из Мурманской области участвует в одном из наиболее значимых в индустрии производства морепродуктов мероприятии Sea Food Show Latin America 2022. Выставка проходит с 17 по 19 октября в Сан-Паулу в Бразилии.

- Международная выставка консолидирует поставщиков, производителей, прочих участников данного и смежных рынков, уже работающих в Латинской Америке либо планирующих туда зайти. Заполярная компания участвует в выставке в качестве экспонента с индивидуальным стендом. Ее сотрудники готовы рассказать о реализуемых видах рыбной продукции и показать образцы, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

На мероприятии также присутствуют крупные бразильские ритейлеры, формирующие списки поставщиков для магазинов и супермаркетов.

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