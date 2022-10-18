В Мурманской области пятый месяц подряд замедляется инфляция

Цены растут в продуктовой сфере, реагируя на различные факторы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманской области пятый месяц подряд снижается инфляция, в сентябре она замедлилась до 15,4%, показав наилучший показатель в сфере непродовольственных товаров.

- Здесь стоит отметить корректировку цен на автомобильном рынке – сказалось охлаждение потребительского спроса. Постепенное налаживание параллельного импорта привело к замедлению роста цен на смартфоны. Благодаря действующим экспортным ограничениям еще более доступными стали пиломатериалы, – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

При этом цены растут в продуктовой сфере, реагируя на различные факторы. Так, выросли цены на треску и креветку из-за экспортного спроса на рыбу и ограничения по лову на последнюю. А вот овощи продолжают дешеветь из-за сезона.

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