В Апатитах поймали 45-летнего мужчину со свертком метадона

В отношении ранее неоднократно судимого апатитчанина возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апатитах задержали безработного 45-летнего местного жителя, который причастен к незаконному обороту наркотиков.

Мужчину поймали около дома на улице Козлова. В момент задержания он бросил на землю сверток из желтой изоленты с порошкообразным веществом, которое забрали и направили на экспертизу. Оказалось, что в свертке было наркотическое вещество – метадон.

- В отношении ранее неоднократно судимого апатитчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Мужчина задержан, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru