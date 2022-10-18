В Мурманске наградили участников конкурса "Молодежь и ЖКХ"

Участниками конкурса стали жители Мурманска и Оленегорска. Фото: gzhi.gov-murman.ru/

В Мурманске подвели итоги регионального творческого конкурса «Молодежь и ЖКХ», который провели для популяризации такого способа управления многоквартирными домами как товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Идею поддержало министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Молодым северянам было предложено снять ролики о жизни ТСЖ.

- Участниками конкурса стали жители Мурманска и Оленегорска. Олег Гордов снял ролик о новом мурманском ТСЖ «Юность», Артур Сверчков посетил одно из первых ТСЖ в Мурманска «Чайка», Михаил Васютин побывал в крупном мурманском ТСЖ «На Крупской», а Дарья Самылова из Оленегорска в товариществе собственников «Строителей 46», - сообщили в мингосжилстройнадзоре региона.

Ролики участников размещались в группе «Поддержка ТСЖ Мурманск».

Как пояснила во время церемонии награждения министр ГЖСН Мурманской области Алена Кузнецова, небольшое количество участников первого конкурса объясняется тем, что его объявили в период летних каникул и начала учебного года. Но не смотря на это, участники создали отличные видео.

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