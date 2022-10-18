После вмешательства прокуратуры в Мурманске отремонтировали дорогу на Кольском проспекте

В Мурманске прокуратура выявила нарушения, проверив состояние дороги на Кольском проспекте.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске прокуратура выявила нарушения, проверив состояние дороги на Кольском проспекте.
Там обнаружили многочисленные повреждения, в том числе колейность и нарушения целостности покрытия на участках при движении от улиц Беринга и Морской в северном направлении, и от улицы Кооперативной в южном направлении.
- В адрес руководителя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Работы по восстановлению целостности дорожного покрытия на этих участках уже идут, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Также в отношении ММБУ «УДХ», ответственного за содержание дорог, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Устранение нарушений контролируется.
Напомним: в 2019 году из-за колеи на Кольском проспекте произошла страшная авария.
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