Жители Мурманска возмущены парковкой авто на пешеходном переходе

Северяне возмущены поступку автомобилиста. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске один из водителей повадился ставить свои машины прямо на тротуаре у "зебры". Фотографии столь странной парковки разместили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+). Северяне возмущены поступку автомобилиста.

- Пешеходный переход напротив дома №1 на улице Кильдинская. Здесь действуют «свои законы» парковки автомобилей. 12 сентября стоял автомобиль Е 381 ЕА, 17 октября - автомобиль А 296 НК. Владелец данных машин периодически ставит их на переходе, - пишут в группе.

Автолюбителей просят не забывать о пешеходах и соблюдать правила дорожного движения.

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