В Мурманске на перекрестке Беринга-Кольский столкнулись три машины

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murman01

Вечером 17 октября в Первомайском округе Мурманска произошла авария на одном из самых оживленных и опасных участков в городе. Около 19.40 на пересечении проспекта Кольский и улицы Беринга столкнулись сразу три машины: Ford Focus, "УАЗ Патриот" и Renault Logan.

- В результате происшествия "Патриот" получил повреждение топливного бака, произошел розлив топлива. Огнеборцы осмотрели место ДТП, произвели отключение АКБ и смыли розлив топлива с дорожного полотна с помощью пожарной автоцистерны, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

На выходных на этом участке пьяный водитель уходил от ДПС и врезался в другую машину.

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