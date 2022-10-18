На федеральной трассе "Кола" рядом с Мончегорском рейсовый автобус съехал в кювет

Автобус съехал в кювет, но обошлось без опрокидывания. Фото: МЧС по Мурманской области

Утром 18 октября ДТП случилось на 1246 километре федеральной трассы "Кола". В 7.14 в районе Мончегорска в кювет съехал рейсовый автобус, который ехал из Кандалакши в Мурманск. К счастью, машина не перевернулась.

- Пострадавших нет. Пассажиры продолжили следование на попутном транспорте, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: за минувшие выходные в Заполярье произошли 23 ДТП.

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